Alaplı'da ahşap ev alevlere teslim oldu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Alaplı'da ahşap ev alevlere teslim oldu - Haberler
Zonguldak, İtfaiye, Alaplı, 3. Sayfa

Alaplı'da ahşap ev alevlere teslim oldu

Alaplı'da meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kül olduEdinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı İlçesi Hasanlı Köyünde Muhammet Akyüz ait içinde kimsenin bulunmadığı metruk ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

09.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:15
Alaplı'da ahşap ev alevlere teslim oldu

Alaplı'da meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı İlçesi Hasanlı Köyünde Muhammet Akyüz ait içinde kimsenin bulunmadığı metruk ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşlar tarafından yangın, jandarmaya ve itfaiyeye haber verildi.Olay yerine gelen itfaiye tarafından yangına müdahale edildi. Can kaybının olmadığı yangında ev tamamen yanarak kül oldu. itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.Yanan evde soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Donald Trump Vladimir Putin İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Dilek Yaman Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Berkay Şahin Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Alaplı'da ahşap ev alevlere teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:22:22. #1.15#