Alaplı'da Afet Konutları Tapu Sorunu

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, afet konutları sakinlerinin tapu sorunlarının çözüleceğini belirterek, "Afet konutlarında yaşayan hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz." dedi.



Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, afet konutlarındaki tapu sorununun çözülmesi için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.



Vatandaşları mağdur etmeyeceklerini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:



"Afet konutlarında yaşayan hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Ama şu da bir gerçek ki, belediyenin malını da sokağa atmayacağız. Orada güzel bir çalışma yapıp, hem afet konutlarında yaşayan vatandaşlarımızı hem de belediyemizi mağdur etmeden orada yaşayan vatandaşlarımıza tapularını vermek de inşallah bu meclise nasip olacak."