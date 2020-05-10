Alaplı'da 65 yaş üstü sokakta özgürlüğün tadını çıkarttı

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaklaşık 2 ay sonra 4 saatliğine dışarı çıkma izini verilmesi ile Alaplı'da sokaklara çıktı.

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaklaşık 2 ay sonra 4 saatliğine dışarı çıkma izini verilmesi ile Alaplı'da sokaklara çıktı.

Saat 11.00'de başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'na gelenlerden bazıları eşleriyle gezerken, bazıları yürüyüş yaptı. Sokağa çıkıp dolaşmayı özlediklerini dile getiren vatandaşlar, havanın da güzel olmasını fırsat bilerek sokağa çıktıklarını ifade ettiler. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, uygulamadan dolayı mutlu olduklarını söylediler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA