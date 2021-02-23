Alaplı'da 3 bin 183 kişi aşılandı
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Alaplı'da 3 bin 183 kişi aşılandı

23.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:52
Alaplı'da 3 bin 183 kişi aşılandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid)-19) aşı uygulamasının başladığı 14 Ocak'tan bugüne kadar, 3 bin 183 vatandaşa ilk doz, 246 vatandaşa da ikinci doz Sinovac aşısı yapıldığı bildirildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid)-19) aşı uygulamasının başladığı 14 Ocak'tan bugüne kadar, 3 bin 183 vatandaşa ilk doz, 246 vatandaşa da ikinci doz Sinovac aşısı yapıldığı bildirildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine, Kovid-19 aşılama programı kapsamında, ilçede tanımlanan hedef nüfusun 6 bin 906 olduğunu belirterek, şu ana kadar 3 bin 183 vatandaşa ilk doz, 246 vatandaşa da ilk dozun ardından en az 28 gün sonra ikinci doz Sinovac aşısı uygulandığını ifade etti.

Tanımlanan hedef nüfusun şu ana kadar yüzde 46,09'unun aşılandığını belirten Kaymakam Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şu an için Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda, 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ve aynı hane içinde 65 yaş üzeri yaşayan varsa, onlardan da 60-65 yaş arası vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımıza aşı uygulamamız devam etmektedir. Sağlık Bakanlığının öngörüsüne istinaden hastanemiz ve aile sağlığı merkezlerimizde yığılmaları önlemek adına randevusuz aşı uygulaması yapılmamaktadır. 85 yaş üstü vatandaşlarımız için evde aşı uygulaması kapsamında ilçe sağlık müdürlüğümüzün günlük 15 aşı randevu kapasitesi bulunmaktadır ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde 6 sağlık personelimiz yetkilendirilmiştir. Günlük aşılama miktarımız ortalama 400 dozdur. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hem devlet hastanemiz hem de aile hekimliklerimizde günlük randevu sayılarımızı arttırmaya yönelik tedbirlerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Şu an için aşı tedarik sıkıntımız bulunmamakta, günlük ihtiyacımız İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından karşılanmaktadır."

Kaymakam Vedat Yılmaz, öncelikli grup içinde yer alıp, daha önce Kovid-19 enfeksiyonu geçiren vatandaşlara 6 ay süreyle aşı uygulaması yapılmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay

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