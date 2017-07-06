Alaplı Çayında Mahsur Kalan Yaralı Köpek Kurtarıldı

Alaplı ilçesinde çayda mahsur kalan yaralı köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgilere göre, Alaplı Çayı kenarında yaralı köpek görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çaya inerek köpeği kurtardı.



Kurtarılan köpek itfaiye hizmet binasında temizlendikten sonra veterinere teslim edildi.



Alaplı İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelen her türlü ihbarı anında değerlendirdiklerini belirterek, "Sadece yangın değil, itfaiye vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alanda vardır. Yılan, kuş kurtarma ve daha bir sürü olaya giderek müdahale ediyoruz. Bugün de çayın kenarında mahsur kalan yaralı köpeği kurtardık." dedi.