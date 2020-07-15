Alaplı Çayı'nda temizlik çalışmaları Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verildikten sonra yeniden başlayan Alaplı Çayı'nı temizleme çalışmaları sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verildikten sonra yeniden başlayan Alaplı Çayı'nı temizleme çalışmaları sürüyor.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine, Alaplı Çayı'nın, Çatak köyü köprüsünden başlayarak, denizle birleştiği ilçe merkezine kadar olan kısmının tamamen temizleneceğini belirtti.

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Aşağı Doğancılar köyü mevkisiyle ilçe merkezi arasındaki kısım temizlendikten sonra diğer kısma geçilecek. Temizlik tamamen bitinceye kadar çalışmalar devam edecek. Şu anda dere zemininde ne varsa temizleniyor. Çay zemini de onarılıyor. Kalıcı bir çalışma olmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA