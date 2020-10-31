Alaplı Belediyesinden tablet kampanyasına destek
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Alaplı Belediyesinden tablet kampanyasına destek

31.10.2020 15:25 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:28
Alaplı Belediyesinden tablet kampanyasına destek

Zonguldak Alaplı Belediyesi, "Uzat elini uzaktan eğitimde kaldır engeli" kampanyasına 20 tablet bağışında bulunduAlaplı Belediyesinden yapılan açıklamada, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin tarafından tabletlerin İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik'e teslim edildiği kaydedildi.

Zonguldak Alaplı Belediyesi, "Uzat elini uzaktan eğitimde kaldır engeli" kampanyasına 20 tablet bağışında bulundu

Alaplı Belediyesinden yapılan açıklamada, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin tarafından tabletlerin İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik'e teslim edildiği kaydedildi.

Tekin, eğitime desteklerinin her zaman devam edeceğini belirtti.

Çevik de Alaplı Belediyesine eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay

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