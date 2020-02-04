Alaplı Belediye Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

04.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:14

Alaplı Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personelin aylık fazla çalışma ücretleri, sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretleri, Alaplı Belediye Spor Kulübüne nakdi yardım yapılması, asansör işletme, bakım ve periyodik kontrolleriyle ilgili hususlar ile A tipi muayene kuruluşları tarafından alınacak hizmet bedelleri ve belediye payı oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca otopark yönetmeliği gereğince alınacak ücret de 8 bin 735 lira olarak belirlenerek oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA