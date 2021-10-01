Alaplı Belediye Başkanı ve eşi, Kovid-19'a yakalandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, kendisi ve eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet edip aşı olmamıza rağmen eşimle birlikte birkaç gündür yaşadığımız bazı semptomlar sonucu dün yaptırdığımız Kovid-19 testimiz ne yazık ki pozitif çıkmıştır. Allah'a şükürler olsun ki şu an için herhangi bir sorunumuz bulunmamakta. Ancak sizlerle bir süre ayrı kalacağız.

Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." ifadelerine yer verdi.