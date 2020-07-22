Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'den incelemeler Alaplı İlçe Belediye Başkanı Nuri Tekin, yenilenen şadırvan ve Cumhuriyet Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

Alaplı İlçe Belediye Başkanı Nuri Tekin, yenilenen şadırvan ve Cumhuriyet Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, şadırvan ve ilçe meydanını Alaplı'lara yakışır hale getirdiklerini belirtti.

Alaplı için çalıştıklarını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Caddesi daha modern ve tertemiz bir hale geldi. Şadırvanın olduğu meydan ışıl ışıl, Cumhuriyet Caddesi'nin zemini ise rengarenk olacak. Vatandaşlarımızın dinlenmeleri için oturma alanları önümüzdeki günlerde yerleştirilecek. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak. Hedefimiz Alaplı'mızı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşlarımıza sunmaktır."

Kaynak: AA