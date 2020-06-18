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Alanyasporlu taraftarların final coşkusu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşın Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale çıkan Aytemiz Alanyaspor'da taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Alanyasporlu taraftarların final coşkusu
18.06.2020 23:50 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:39

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşın Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale çıkan Aytemiz Alanyaspor'da taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 yenerek adını finale yazdırdı ve Trabzonspor'un rakibi oldu. Karşılaşmanın ardından Alanyasporlu taraftarlar finale çıkmanın sevincini doyasıya kutladı. Takım otobüsün önünü kesen bir grup taraftar meşaleler yakarak, oyunculara ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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