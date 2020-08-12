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Alanyasporlu futbolcunun korona testi pozitif çıktı

Aytemiz Alanyasporlu Yunan ön libero Manolis Siopis, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyasından duyurdu.

Alanyasporlu futbolcunun korona testi pozitif çıktı
12.08.2020 18:22 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:25

Aytemiz Alanyasporlu Yunan ön libero Manolis Siopis, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyasından duyurdu. Siopis'in eşinin de testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Aytemiz Alanyaspor'un geçen sezonun başında Aris Selanik takımından transfer ettiği ön libero Manolis Siopis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Siopis sezonun bitimiyle birlikte ülkesi Yunanistan'a tatile gitmişti. Yeni sezon hazırlıkları için Alanya'ya dönmesi beklenen Siopis'in gelmeden önce yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Siopis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi doğruladı.Hamile olan eşinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen Siopis, "Yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılan koronavirüs testimin pozitif çıktığını benimle tanışan tüm insanlara bildirmeyi bir görev görüyorum. Evde karantina altında kalıyorum. Ülkeye 6 Ağustos Perşembe günü negatif olarak giriş yapmıştım. Gerekli tüm önlemleri aldığımdan ve sağlıklı olduğumdan emin olmak istedim" dedi.


Kaynak: DHA

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