Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan: Formayı vermeden devam etmek isterim

"Süper Lig, gerçekten zor bir lig""İlk yarı kötü geçince komanda eğitimine gittik""Samet hoca Beşiktaş 'ta olsa oraya gidebilirdim""Cengiz'e şans geldi, o da aldı götürdü""Alanya'yı tercih etmemdeki en büyük sebep Erol Bulut'tur""Türkiye'de oyunculara çok fazla yardım ediliyor""Geçen sene Fenerbahçe'de kalmak istiyordum""Roma'da çok iyi bir oyuncu grubuna denk geldim""Ozan doğrularının üstüne gitti""Alex'in yeri farklıdır"Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ - Namık Kemal KILINÇ / BELEK (Antalya), - Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan , oynadıkça daha da güzel işler yapacağına inandığını belirterek, "Tempomu kazandım. Hem fitness hem de tempo olarak iyi durumdayım. Maç sayımı biraz daha artırayım daha da rahatlayacağım. Öz güvenim de yerine gelecek, asistler de artar, goller de gelebilir. Daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum" dedi.Süper Lig ekibi Alanyaspor'un oyuncusu Salih Uçan, turuncu-lacivertli ekibin Antalya'nın Belek bölgesinde sürdürdüğü devre arası hazırlık kampında birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini anlatan Salih Uçan, "Günde çift antrenman, hazırlık maçları oluyor. Hem fitness olarak hem de saha kondisyonu anlamında Erol hoca ve ekibi gayet iyi çalıştırıyor. Ancak en önemlisi kampı sakatlık, kaza, bela olmadan tam takım halinde bitirebilmek" diye konuştu."LİGE İNANILMAZ BİR SERİYLE BAŞLADIK"Sezona iyi başladıklarını vurgulayan deneyimli orta saha, "Lige inanılmaz bir seriyle başladık. Daha sonra 6-7 maçlık bir kötü serimiz oldu. İlk 8 haftada liderdik. Daha sonrasında mağlubiyetler oldu. Ancak sonunda da iyi bitirdik. Alanyaspor, son 2-3 senedir ligin ilk yarısını bu kadar yüksek puanla kapatmamıştı. İlk yarıyı 29 puanda tamamladık. Ligin ilk maçında Kayserispor karşısında oyuna girdikten 5 dakika sonra asist yapmıştım. Benim açımdan da iyi başlamıştı, daha sonra menisküsten bir sakatlık yaşadım. Yaklaşık 25 gün, 3-4 maç kaçırdım. Antrenmanda sakatlandım, dizimi çime vurmuştum. Sakatlıktan döndükten sonra sona doğru hem kupada hem de ligde oynamaya, asistler yapmaya başladım. İlk yarıyı iyi kapattım diyebilirim" şeklinde konuştu."FORMAYI VERMEDEN DEVAM ETMEK İSTERİM"İkinci yarının daha zor geçeceğini belirten Salih, "Takımlar yaz aylarında transferler yapıyorlar. Ocak ayında da eksik mevkilerine oyuncu alıyorlar. Alanyaspor ile iyi bir ilk yarı geçirdik. Takımlar ikinci yarıda da bize karşı önlem alacaklardır. İkinci yarı yüzde 100 daha zor olacak. Takımlar izlenimler yapıyor. Diğer takımların hangi yönleri kuvvetliyse o bölgelere önlem alıyorlar. İkinci yarı zor geçecektir. Ben de ilk yarıyı formayı kazanarak kapattım. İkinci yarıda da formayı vermeden devam etmek isterim" ifadelerini kullandı."DAHA İYİ ŞEYLER YAPACAĞIMA İNANIYORUM"Oynadıkça daha da güzel işler yapacağına inandığını dile getiren Salih Uçan, şunları kaydetti: "Denizlispor maçıydı sanırım, 80'inci dakikada oyundan çıkmıştım. 10 bin metreye yakın koşmuşum. Analiz hocamız geldi maçtan sonra, 'Salih maçı tamamlasaydın, en çok koşan sen olacaktın' dedi. Tempomu kazandım. Hem fitness hem de tempo olarak iyi durumdayım. Maç sayımı biraz daha artırayım daha da rahatlayacağım. Öz güvenim de yerine gelecek, asistler de artar, goller de gelebilir. Daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum.""SÜPER LİG, GERÇEKTEN ZOR BİR LİG"Süper Lig'in yurt dışından çok kolay göründüğünü ancak buna katılmadığını söyleyen Salih Uçan şunları dedi: "Yurt dışında Türkiye, biraz Arabistan ligi gibi, '30 yaşından sonra gelirim' diye düşünülen bir yer olarak gözüküyor. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Süper Lig, gerçekten zor bir yer. Savaşman gereken, çata çat mücadelelerin olduğu bir lig. Ancak İtalya daha zorlu, daha tempoluydu diyebilirim. İsviçre ligi ise apayrı bir yer. Hem kalite hem de temponun çok fazla olmadığı bir lig.""İLK YARI KÖTÜ GEÇİNCE KOMANDA EĞİTİMİNE GİTTİK"Sion'da forma giydiği dönemde devre arası kampı için komanda eğitimine gittiklerini anlatan Salih Uçan, "Orada 10 takım vardı. Bir de çok genç bir takımla oynuyorduk. Sağ bek 20, stoperler 18,19 yaşındaydı. İsviçre'de çok ciddi bir devre arası var. 55 günlük bir ara veriyorlar. Bunun yaklaşık 20 günü izin oluyor. Başkan gelip, 'İlk yarıyı iyi bitiremezseniz, size güzel bir sürprizim var, Fransa'da bir dağa sizi komando eğitimine yollayacağım' dedi. Biz şaka sandık. Tabii biz ligi kötü bir yerde bitirdik. 15 gün izin verdiler, sonra bir geldik biz kampa gideceğiz diye beklerken otobüse binip dağa gittik" diye konuştu."SAMET HOCA BEŞİKTAŞ'TA OLSA, ORAYA GİDEBİLİRDİM"Fenerbahçe ile sözleşme imzalamadan önce Bucaspor'da kendisini A takım kadrosuna alan teknik direktör Samet Aybaba, o dönem Beşiktaş'ın başında olsa tercihini siyah-beyazlılardan yana kullanabileceğini söyleyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "O zaman Bucaspor'un inanılmaz bir borcu vardı. Süper Lig'den bir alt lige düşmüşlerdi. 'Ne kadar para bulursak bizim için o kadar iyi' diye düşünüyorlardı. Beni o zaman Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Rubin Kazan istemişti. Rubin Kazan ciddi bir para vermişti. Başkan gelip bana, 'Seni Rusya'ya satacağım, çok iyi para veriyorlar Salih' dedi. 'Başkanım ben milli takımlarla Rusya'ya gittim, orası çok soğuk, yeme-içme zor, ben Rusya'ya gitmek istemiyorum, sakın beni Rusya'ya göndermeyin' dedim. O zaman Beşiktaş'ın da feda dönemiydi. Finansal problemler vardı. 1.5 milyon Euro'ya çıkmışlardı ancak 15, 20 çeke falan bölmüşlerdi. Buca'nın da paraya ihtiyacı var. Fenerbahçe de daha az sürede parayı ödemiş, böylece Fenerbahçe'ye gitmiştim. Bucaspor'da bana formayı ilk veren Samet Aybaba'ydı. Altyapıdayken bir maç izlemiş, 'Bu çocuğu istiyorum' deyip, beni A takıma çıkarmıştı. Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan sonra Samet hoca Beşiktaş'ın başına geçti. Samet hoca, 'Salih tüh kaçırdım seni, ben olsam Beşiktaş'a gelirdin' dedi. 'Hocam kısmet değilmiş' dedim. Samet Aybaba Fenerbahçe'yle anlaşmadan önce Beşiktaş'ın başında olsaydı o zaman Beşiktaş'a gidebilirdim. Çünkü bana takımda formayı veren Samet hocaydı. Onun için Beşiktaş'ı tercih edebilirdim" şeklinde konuştu."CENGİZ'E ŞANS GELDİ, O DA ALDI GÖTÜRDÜ"Kendisinin de bir dönem formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Roma ile şu anda Cengiz Ünder'in oynadığı Roma takımı arasında fark olduğunu dile getiren Salih Uçan, şunları kaydetti: "Benim zamanımda Roma'nın başında Rudi Garcia vardı. Benim zamanımda oyuncu grubu inanılmazdı. İsimleri çok fazla saymaya gerek yok. Totti oradaydı ve skor ne olursa olsun Totti oyuna giriyordu. Oyuna atamadık kendimizi. Ben döndüm, aradan 2-3 sene geçti. Cengiz oraya gitti, daha farklı bir oyuncu grubunun içine, farklı bir hocayla gitti. Cengiz'in hocası her oyuncuya şans verdi. Gençleri seven de bir hocaya denk geldi. Cengiz'e şans verdi, Cengiz de o şansı aldı, götürdü. Şimdi Merih kardeşim mesela. 3 sene önce Merih'i kimse tanımıyorken, 3 sene sonra Merih en iyi 1-2 takımından birisi diyebileceğimiz bir yerde ilk 11 oynuyor. O da tutturdu, götürüyor. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin diyorum.""KEŞKE FENERBAHÇE'DEN SİON'A KİRALIK GİTMESEYDİM"Kariyerinde birçok kırılma noktası olduğunu söyleyen Salih Uçan şöyle konuştu: "En başa döneyim; mesela Rubin Kazan'a gitsem ne olurdu? Bir anda Rusya'da bulabilirdim kendimi. Başkana 'Tamam' desem ve Rusya'ya satsa neler yaşanacaktı, kim bilir. ya da Beşiktaş'a gitseydim veya Roma bana 10 milyon Euro verdiğinde 4 yıllık sözleşme imzalayacaktım, kiralık gitmemiş olacaktım. Benim keşke dediğim iki yer var. Keşke Fenerbahçe'den Sion'a kiralık gitmeseydim. Çünkü kalsaydım ben oynayacağıma inanıyordum. Bir anda Sion'a sürüklendim gibi bir şey oldu.""ALANYA'YI TERCİH ETMEMDEKİ EN BÜYÜK SEBEP EROL BULUT"Alanyaspor'u başkan Hasan Çavuşoğlu ve teknik direktör Erol Bulut nedeniyle tercih ettiğini belirten Salih Uçan, "Erol hoca ille bir görüşme gerçekleştirmiştik. Beni Alanya'ya çağırmıştı. O zaman da transfer teklifleri vardı. Erol hoca, 'Salih bir Alanya'ya gel' dedi. Öncesinde bir konuştuk sonrasında zaten imzalar atıldı. Alanya'yı tercih etmemdeki en büyük sebep Erol Bulut diyebilirim" ifadelerini kullandı."TÜRKİYE'DE OYUNCULARA ÇOK FAZLA YARDIM EDİLİYOR"Türkiye'deki kulüplerde oyunculara çok fazla yardım edildiğini vurgulayan Salih Uçan, "Yani yurt dışında bir işin varsa kendin halledeceksin. Örneğin ben Roma'da sakatlandığımda hastanenin konumunu attılar, 'Salih gidip MR'ını çektir' dediler. Türkiye'de böyle bir şey yok. Burada fizyoterapistini, masörünü veriyorlar, onlarla gidiyorsun. Başında bekliyorlar. Geçen sene de ben kendim hallettim. Roma'da bile zorlaya zorlaya kendin hallediyorsun işlerini" dedi."BEN GEÇEN SENE FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYORDUM"Geçen sezonun Empoli'ye transfer oluşu hakkında da açıklamalar yapan ve o dönemde Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini belirten Salih Uçan, şunları söyledi: "Ben geçen sene de Fenerbahçe'de kalmak istiyordum. Geçen sene Empoli'nin başında ben Roma'ya transfer olduğumda yardımcı hocalardan birisi vardı. O, Empoli ile anlaşınca benim durumu soruyor. Ben kalmak istediğimi, tekrardan gitmek istemediğimi söyledim. Ama Comolli, 'Gidip oynasan senin için daha iyi olur' dedi. 'Sen git daha fazla oyna, biz orta sahaya transfer yapacağız' dedi. Öyle olunca gitmek zorunda kaldım. Empoli ile görüşürken antrenmanda bileğimi burktum. Bağlarım zedelendi. Yaz dönemi ki çok önemli ben yaklaşık 20 gün antrenman yapamadım. Sezon başı kampını yiyemedim. Öyle gittim Empoli'ye. Kamp dönemini iyi geçiremedim, sakatlığım oldu. 1 sene önce şampiyon olmuşlar, belli, oturmuş bir kadro var. O kadronun içine girmek de kolay olmadı. Orta sahada da Bennacer olsun, Krunic olsun onlar da şimdi Milan'a transfer oldular. Kaliteli oyunculardı. Onların seviyesine gelmek biraz zaman aldı. Tam ben oynamaya başladım, ilk maçımda girdim gol attım, Juventus'a, Napoli'ye karşı oynadım. O ara beni Empoli'ye çağıran hoca kovuldu. Tam ben formayı aldım, yeni hoca geldi, eski kadroyu seçti. Yeni hocadan sonra ben forma yüzünü unuttum. 5-6 hafta beni hiç oynatmadı. Sonra eski hoca geldi, tekrardan oynamaya devam ettim. Öyle böyle geçirdik geçen sezonu.""ROMA'DA ÇOK İYİ BİR OYUNCU GRUBUNA DENK GELDİM"Roma'ya transfer olduğunda iyi bir kadronun içine gittiğini belirten Salih, "Muhammed Salah, Gervinho, Ljajic hepsi vardı. Dzeko, Totti vardı. Herkes vardı, çok iyi bir oyuncu grubuna denk geldim yani. İyi arkadaşlıklarım oldu" dedi."OZAN DOĞRULARININ ÜSTÜNE GİTTİ"Alanyaspor'da gösterdiği başarıyla Fenerbahçe'ye dönen ve gösterdiği performansla büyük alkış alan Ozan Tufan ile kendisinin durumunun aynı olmadığına dikkat çeken Salih Uçan, "Ozan'da şöyle bir şey oldu; Ozan kiralıktı. Alanya'ya geldiğinde sıfır maç oynasaydı da Fenerbahçe'ye geri dönecekti. Ozan'ın doğruları, hataları vardı. Hatalarını bırakıp, doğruların üstüne gitti. Sergen hoca da açıklamalarında Ozan'ı kazanmaya çalıştıklarını söylüyordu. Ozan da demek ki hocanın söylediklerini iyi yaptı. İyi bir performans sergiledi, milli takıma gitti. Daha sonra da Ersun hoca güvendi, formayı verdi. 'Benim bunları yapmam gerekiyor' dedi ve yaptı. Kendini çok iyi bir yere getirdi. Yeni bir sözleşme de yaptı. Hayırlısı olsun, kaptanlığı da aldı. İnşallah devam ettirir. Benim şimdi Alanya ile kontratım var. Sezon sonu bir yere gideceğim diye bir şey yok. Ama teklif olur, oturup konuşulur. Sadece 3 büyükler değil, yurt dışı da olabilir. Her şeyin hayırlısı" şeklinde konuştu."ALEX'İN YERİ AYRIDIR"Fenerbahçe'nin efsanevi isimlerinden Alex de Souza'nın yerinin kendisi için farklı olduğunu söyleyen Salih Uçan, "Alex ile çok fazla birlikte olamadık. Yaklaşık 4,5 ay birlikteydik. Ona rağmen aramız iyiydi. İlk gol attığımda tweet falan atmıştı. Yeri ayrıdır ama daha fazla uzun süre, 1-2 sene falan kalsaydım benim için daha farklı olurdu" ifadelerini kullandı.SALİH UÇAN'IN 11'İRöportajın sonunda, birlikte görev aldığı oyunculardan bir 11 kurmasını istediğimiz Salih Uçan, kadrosunda şu futbolculara yer verdi: "Szczeny - Maicon, Martin Skrtel, Manolas, Asley Cole - Emre Belözoğlu, Pjanic - Mohamed Salah, Totti - Edin Dzeko, Alex de Souza."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Salih Uçan'ın açıklamaları