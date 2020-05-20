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Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca: "Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz"

Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.

Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca:
20.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:16

Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.

Pandemi sürecinden önce sürekli kupayı kazanmanın hayalini kurduklarını belirten 30 yaşındaki oyuncu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Liglere ara verilmesinin takımlar üzerinde psikolojik etki oluşturacağına ve bunun bazı ekiplerde düşüşlere neden olabileceğine değinen deneyimli kanat oyuncu, "Lige ara verilen süreçte kendimizi hazır tutmaya çalıştık. Alanyaspor olarak bir hedefimiz var. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Motivasyonumuz hiç bir iddiası olmayan takımlara göre çok daha fazla. Biz hep bu kupanın hayalini kuruyorduk. Pandemi süreci olunca buna ara vermek zorunda kaldık. Ligler inşallah bir an önce başlar ve biz elimizden geleni yaparız." ifadelerini kullandı.

Ligde iyi bir konumda olmalarına rağmen talihsiz puan kayıpları yaşadıklarını vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Lig fikstüründen Avrupa'ya gitmek, kupaya oranla daha zor. Ligde istediğiniz yerde bitirseniz bile Avrupa'da eleme oynuyorsunuz. Eğer Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsak direkt UEFA Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Bu da ayrı bir motivasyon. Kulübümüz de kazanacak biz de kazanacağız." diye konuştu.

Efecan, 7 yıldır Alanyaspor'da forma giydiğini ve bu süreçte kulübün kendisini çok geliştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kulüp şu anda hem maddi hem de manevi açıdan iyi bir yerde. Başkanımız ve yöneticiler çok fazla mesai harcıyor ve bu zor dönemde bile her şeye yetişmeye çalışıyorlar. Bildiğiniz gibi kulüplerde maddi sıkıntılar var ama yönetimimiz bize ödeme yapmayı başardı. Kulüpte öyle bir aile ortamı var ki bu da başarıyı beraberinde getiriyor."

"Hayalimi gerçekleştirdim"

Efecan Karaca, uzun yıllardır çalışmasının meyvesini topladığını ve A Milli Takım'da forma giyme hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Süper Lig'e yükseldiklerinde ilk 10 maç kadroya dahi giremediğini hatırlatan Efecan, "Her zaman ekstra çalışıyordum. Ne kadar çok çalışırsanız Allah size daha çoğunu verir diye inancım var. Bu yüzden de ne kadar çok çalışırsam daha iyi şeyler başaracağımı biliyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştıkça ve oynamaya başladıkça kendine olan güveninin arttığını aktaran milli oyuncu, şöyle konuştu:

"Alt ligde oynarken üst ligi izleyince acaba oynar mıyım oynamaz mıyım diye kendinize sorabiliyorsunuz. Oraya çıktığınızda sizin de onlardan fazla bir eksiğiniz olmadığını görüyorsunuz. Bende ekstra çalışmam gerektiğini düşündüm ve her sene de bunu yaptım. Şimdi Süper Lig'de 4. senem. A Milli takıma kadar yükseldim ve hayalimi gerçekleştirdim. Şenol Güneş'e de bu hayalimi gerçekleştirmemde vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum. Çalışmayı hiç bırakmayacağım. Sonuçta futbolda hiçbir zaman dün yok ve hatırlanmaz. Her zaman bugün var."

"Erol hoca Fenerbahçe'yi çalıştırırsa yüzde yüz başarılı olur"

Efecan Karaca, son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktörü Erol Bulut'un, sarı-lacivertlilerde başarılı olacağını söyledi.

Erol Bulut'un çok iyi bir insan olduğunu ve futbolcularına bir abi gibi yaklaştığını anlatan Efecan, "Malatya'da başarılıydı, bize geldi burada da gayet başarılı. Erol hoca için zaten her şey ortada. Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı hakedecek başarıları elde etti diyebilirim. Fenerbahçe'yi de çok iyi bilen bir hoca. Karakteriyle ve hocalığıyla oraları hak edecek bir insan. İnşallah Allah gönlüne göre verir." değerlendirmesinde bulundu.

Başarılı futbolcu, Erol Bulut'un bir oyun mantalitesine sahip olduğunu ve hücum futbolunu oynatmayı sevdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Erol hoca bize kompakt oynamayı öğretti. Geçen senelere bakarsanız 4 gol atıp 3 yiyorduk. Şimdi 3 gol atıp bir tane yiyoruz yada hiç yemiyoruz. Bunun avantajı bence çok büyük Erol Hoca açısından. Erol hoca ilk başta hücumu düşünüyor ama nasıl savunma yapmamız gerektiğini de öğretiyor. Erol hoca Fenerbahçe'yi çalıştırırsa yüzde yüz başarılı olur. Erol hocanın ekstra yabancı dili var, bu da Erol Hoca için bir avantaj. Alman disiplini derler ya gerçekten de Erol hoca için bunu söyleyebiliriz."

Federasyonun liglerin başlamasıyla ilgili verdiği karara saygı duyduğunu ifade eden Efecan, sözlerini transfer teklifleri ve milli takımla sonlandırdı:

"Geçtiğimiz yıllarda büyük takımlardan teklif aldım. Büyük takımlarla ilgili önceki senelerde teklifler geldi ama bu sene kulağıma gelen bir şey olmadı. Geçen sene sözleşmem bitiyordu ve büyük takımlardan teklifler gelmişti. Milli takımın 5 tecrübeli isminden biriyim. Milli takımda inanılmaz bir aile ortamı var. Şenol hoca geldikten sonra her kampa gittiğimde çok güzel bir arkadaşlık var. Bu da başarıyı getiriyor. Oynayan, oynamayan herkes birbirine destek oluyor. Milli takımda kalpler bir. Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e ertelendi. Bunda da bir hayır vardır. Sonuçta çok önemli oyuncularımız sakat. Ertelenmesi bizim için hayırlısı oldu. Bizim takım gerçekten çok inançlı ve güçlü bir takım. Hocamızın hem insanlığı hem hocalığı tartışılmaz. Tüm Türkiye de arkamızda. Şampiyonada hedefler en yukarısı."

Kaynak: AA

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