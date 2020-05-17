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Alanyasporlu futbolcu Ceyhun Gülselam: "Erol hocanın büyük avantajları var"

Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Ceyhun Gülselam, teknik direktör Erol Bulut'un kariyer açısından büyük avantajlara sahip olduğunu söyledi.

Alanyasporlu futbolcu Ceyhun Gülselam:
17.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:02

Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Ceyhun Gülselam, teknik direktör Erol Bulut'un kariyer açısından büyük avantajlara sahip olduğunu söyledi.

Erol Bulut ile çok iyi bir süreç geçirdiklerini belirten orta saha oyuncusu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kariyerinde daha önce Fatih Terim, Şenol Güneş, Ersun Yanal, Roberto Mancini ve Ünal Karaman gibi adından fazlasıyla söz ettirmiş isimlerle çalışan Ceyhun, Erol Bulut'un adının Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hem takım olarak hem de bireysel anlamda Erol hoca ile çok iyi anlaşıyoruz. Ben kendisini teknik direktör olarak çok seviyorum. Erol hocayla çok başarılı bir dönem geçirdik. Kendisini insan olarak da çok seviyorum. Kendisini iyi yerlerde görmek isterim. İyi bir teknik direktör olduğunu söylememe gerek bile yok, yaptıkları ortada. Herkes ne kadar başarılı olduğunu biliyor. Yurt dışını da görmüş, kendisini geliştirmiş bir insan. O yüzden büyük avantajları var. Ben eğer böyle bir şey olacak kendisine tamamen inanıyorum."

"Liglerin oynanmasını doğru buluyorum"

Ceyhun Gülselam, Türkiye Futbol Federasyonunun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararını doğru bulduğunu aktardı.

Virüsün hayatımızdan uzun süre çıkmayacağının beklendiğini hatırlatan Ceyhun, "Eğer bu virüs eylülde ya da ekimde hala hayatımızın içinde olacak olursa o zaman da futbol oynanamayacak. Böyle bakarsak ben liglerin oynanma kararını doğru buluyorum. Elbette her şeyden önce sağlık gelir ama bunun ekonomik boyutları da var. Birçok kulübün büyük zararları olacak. Temkinli davranarak oynayabiliriz." diye konuştu.

Ceyhun, bu süreçte başlayan Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) Türkiye için güzel bir örnek teşkil edeceğini belirtti.

Bu sezon oldukça etkili bir performans ortaya koyarak adından söz ettiren deneyimli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söylenenlere göre bu virüs durumu en az ocak ayına kadar sürecek. O zaman ocak ayına kadar oynanmaması gerekiyor. Ondan dolayı ben kararın doğru olduğunu düşünenlerdenim. Bu süreçte virüs bizim içimizde olacak, bunu kabullenmek lazım. İnşallah kimse virüse yakalanmaz çünkü sağlığın 1. sırada olması lazım her şeyden önce. Baktım çok kötü gidiyor o zaman fikrimi değiştiririm tabi ama şu anda 1 aylık zaman var. O anki duruma göre konuşmak lazım. Biraz erken şu anda. Belki o zaman hiç vaka olmayacak ve herkes oynanmasını isteyecek."

"Önceliğim Alanya"

Ceyhun Gülselam, transferde önceliğinin Aytemiz Alanyaspor olduğunu ifade etti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli orta saha, koronavirüs sürecinden önce birçok kulüpten teklif aldığını aktardı.

Şu anda hiçbir kulübün transferi önceliği yapamayacağının altını çizen Ceyhun, "Koronavirüs her şeyi durdurdu. Şu anda herkesin kafasında öncelik sağlık. Virüsten önce birçok takımdan teklif aldım, birçok kulüp ne yapmak istediğimi, planlarımı sordu. Ben de önümüzde biraz daha zaman olduğunu söyledim. Ben Alanya'da çok mutluyum. Eğer anlaşırsak önceliğim Alanyaspor ama futbolda her şey olabilir. Anlaşırsak tabii ki kalırım, iki taraf içinde hayırlısı olsun." şeklinde görüş belirtti.

Bu sezon bazı maçlarda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve puanlar kaybettiklerini vurgulayan Ceyhun, ligi daha iyi bir konumda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ceyhun Gülselam, A Milli Futbol Takımı'nı da şu sözlerle değerlendirdi:

"Milliler çok zevk veriyor. Birlik beraberliği dışarıdan takip ederken bile görebiliyorsunuz. Biz de sürekli ekran başından onları destekliyoruz. Takımda iyi bir arkadaşlık olduğunu izleyici olarak hissedebiliyorsunuz. Bizim Efecan Karaca da milli takıma gidiyor. O da anlatıyor atmosferin ne kadar iyi olduğunu. Hepsi her şeyini ortaya koyuyor. Biz bugüne kadar büyük zevk aldık. Birkaç sakatlık yaşadık ama işte her şeyde bir hayır var. En azından o arkadaşlarımız şampiyonaya yetişecek. Benim turnuvada takımdan önemli beklentilerim var. Çünkü turnuva atmosferi farklı oluyor. Kim favori bir şey diyemezsiniz, o an hangi takım o havayı yakalarsa turnuvayı kazanır."

Kaynak: AA

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