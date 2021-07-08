Alanyasporlu futbolcu Babacar, kalp spazmı geçirdi

Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Khouma Babacar'ın kalp spazmı geçirdiği bildirildi.

Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Khouma Babacar'ın kalp spazmı geçirdiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Babacar'ın, Burdur kampındaki idman öncesi göğüs ağrısı şikayetiyle takımın sağlık görevlilerini bilgilendirmesi üzerine hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesinde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi kulüp doktorumuz İsmail Yetkin gözetiminde, Özel Alanya Anadolu Hastanesinde yapılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt