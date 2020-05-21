Alanyasporlu Cisse'nin koronavirüs testinde zor anları Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse'nin kulüpte yapılan koronavirüs testi esnasındaki komik anları güldürdü.

Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse'nin kulüpte yapılan koronavirüs testi esnasındaki komik anları güldürdü.

Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekip ve futbolculara 7 Mayıs'ta yapılan koronavirüs testi esnasında çekilen komik görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse, sağlık ekibi tarafından yapılan test esnasında zor anlar yaşadı. Cisse'nin yaşadığı o anlar sosyal medyada paylaşıldı. 34 yaşındaki futbolcunun zor anları güldürdü.

Kaynak: DHA