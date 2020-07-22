Alanyasporlu Çek futbolcunun hayatını kaybettiği kazanın davasında sanık sürücüye 2 yıl 11 ay hapis Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada yargılanan sanık 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada yargılanan sanık 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Altıntaş ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan maktul yakınlarının avukatı Elif Göksel Yılmaz, sanığın eylemin bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Karar öncesi söz verilen sanık ise Esat Altıntaş ise kazadan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

Uykulu ve hızlı olmadığını anlatan Altıntaş, "Kaza yerinde bariyerlerin ve aydınlatmanın yeterli olmaması da kazanın oluşumunda etkili olmuştur. Beraatimi isterim. Takdir mahkemenin." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla tutuklu sanık Esat Altıntaş'ı, "sanığın asli kusurlu olarak bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını lehine indirim sebebi sayan heyet, cezayı 2 yıl 11 aya düşürdü. Ayrıca sanığın ehliyetinin 1 yıl 6 ay süreyle geri alınmasına karar verildi.

Ayrıca iddianamede sanık Altıntaş hakkında birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmişti.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 28 Nisan'da Kayseri'de oynan ve 1-1 beraberlikle biten karşılaşma sonrası kiraladıkları özel bir minibüsle Alanya'ya dönmek üzere yola çıkan Alanyasporlu bazı futbolcuların bulunduğu minibüs ilçe girişindeki Dinek mevkisinde su kanalına devrilmişti. Kazada, Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural hayatını kaybederken, 6 futbolcu da yaralanmıştı.

Kaynak: AA