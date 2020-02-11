: Alanyasporlu Çek futbolcu Sural'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davaya devam edildi

11.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:05

Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği, 6 futbolcunun yaralandığı trafik kazasına ilişkin sürücünün yargılandığı davaya devam edildi.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasına, hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılan tutuksuz sanık sürücü Esat Altıntaş ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Altıntaş, bilirkişi raporundaki aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirtti.

Kaza anında ani oluşan nedenlerden dolayı aracın su arkına düştüğünü savunan Altıntaş, "Telefona bakma veya uyuma gibi herhangi bir durum söz konusu değildir. Olayda herhangi bir kusurum olduğunu düşünmüyorum. Daha önceki savunmalarımı tekrarlar, öncelikle beraatime, aksi taktirde lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim." dedi.

Sural ailesinin avukatı Serra Bozarslan ise mahkemeye sunulan iki bilirkişi raporunda da şoför Esat Altıntaş'ın asli kusurlu bulunduğunu, şikayet beyanlarını tekrarladıklarını, sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Sanık avukatı Sevda Ünlü de daha önce dinlenen futbolcu Steven Roy Caulker ve Djalma Campos'un beyanlarında sanığın hızlı gitmediğinin, dosya kapsamında anlaşıldığını bildirdi.

Kaza tespit tutanağında aleyhte hususları kabul etmediklerini vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

"Buna ilişkin olarak olay yerinde yeterli aydınlatma olmadığı, bariyer bulunmadığı sabittir. Bilirkişi raporunda bu hususlarında yer verilmesi gerekmektedir. Sanığın uyku hali ya da telefonla uğraşmak gibi bir eylemi bulunmamaktadır. Meydana gelen kazada müteveffanın da kemerinin takılı olmaması nedeniyle tali kusurlu olduğu tanık beyanlarından da anlaşılmaktadır. Önceki savunmalarımızı tekrarla birlikte sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını, aksi halde sadece yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasını, yargılama sonunda da beraatini talep ederiz."

Mahkeme heyeti, sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin yalnızca yurt dışı çıkış yasağı şeklinde devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Sözleşme gereği alacakları dahi kendisine ödenmemiştir"

Avukat Serra Bozarslan, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Josef Sural'a alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Alanyaspor hakkında hukuki süreç başlattıklarını söyledi.

Ailenin Alanyaspor ile iletişime geçmek için devamlı uğraştığını aktaran Bozarslan, "Ancak hiçbir dönüş alamamıştır. Sözleşme gereği alacakları dahi kendisine ödenmemiştir. Son derece mağdurdur. Kendisi Türkleri de çok seviyor. Bu durumdan dolayı da çok üzgündür. Çalışmıyor da. İki çocuğuyla ortada kalmıştır. Biz de elimizden geldiğince hukuk mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Bozarslan, FİFA ile alakalı bir başvurularının henüz olmadığını belirterek, "İlk başta Alanyaspor ile uzlaşmak istedik. Yaklaşık bir yıldır oyalanıyoruz. Daha alacaklarını alamadığı için ama ona göre bir yol da çizeceğiz." ifadesini kullandı.

Alanyaspor'dan açıklama

Aytemiz Alanyaspor Kulübünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise "Görüşmeler yapmak üzere defalarca aileyi Alanya'ya davet ettik ancak gelmediler. Daha sonra avukatlar görüştü ve bir anlaşma sağlayamadık. Önümüzdeki günlerde futbolcunun hesabına kalan hak edişiyle ilgili ödemeler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de geçen sezon 28 Nisan'da Kayseri'de oynanan ve 1-1 beraberlikle biten karşılaşma sonrası kiraladıkları özel bir minibüsle Alanya'ya dönmek üzere yola çıkan Alanyasporlu bazı futbolcuların bulunduğu minibüs, ilçe girişindeki Dinek mevkisinde su kanalına devrilmiş, kazada, Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural hayatını kaybederken, 6 futbolcu da yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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