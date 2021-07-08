Alanyasporlu Babacar antrenman öncesi kalp spazmı geçirdi
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Alanyasporlu Babacar antrenman öncesi kalp spazmı geçirdi

Alanyasporlu Babacar antrenman öncesi kalp spazmı geçirdi
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Spor

AYTEMİZ Alanyaspor'un forvet oyuncusu Khouma Babacar, antrenman öncesi kalp spazmı geçirerek, hastaneye kaldırıldı.

AYTEMİZ Alanyaspor'un forvet oyuncusu Khouma Babacar, antrenman öncesi kalp spazmı geçirerek, hastaneye kaldırıldı. 

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Burdur'daki kamp çalışmalarının üçüncü gününde forvet oyuncusu Khouma Babacar'da antrenman öncesinde göğüs ağırısı şikayeti belirdi. Kulüp doktoruyla birlikte Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Khouma Babacar'in yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edildi. Khouma Babacar'ın tedavisi için Alanya'ya sevk edileceği öğrenildi.Alanyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Kulüp Doktorumuz İsmail Yetkin gözetiminde, Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."


- Burdur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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