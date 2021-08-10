Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Öte yandan, Burdur kampı sırasında kalp spazmı geçiren Khouma Babacar, tedavi ve tetkik süreçlerinin ardından yeniden takımla idmana çıktı.

Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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