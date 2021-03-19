Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Farioli, Fatih Karagümrük yolunda

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün, teknik direktörlük görevi için Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Francesco Farioli ile anlaştığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün, teknik direktörlük görevi için Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Francesco Farioli ile anlaştığı bildirildi.

Fatih Karagümrük'ün, teknik direktör Şenol Can ile yolların ayrılmasının ardından bir süredir Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Francesco Farioli ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bilgili, gelecek vadeden, çalışkan, idman bilgisi çok yüksek olan bir kardeşlerine Fatih Karagümrük'ten teklif geldiğini kaydetti.

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'nın konuyla ilgili kendisini aradığını belirten Çavuşoğlu, "Süleyman ağabey, beni aradı ve teklifte bulundu. Biz de teknik ekibimiz ve Francesco ile görüştük. Hocamızın önünü açmak için kabul ettik. Yolu açık olsun." diye konuştu.

Öte yandan, İtalyan çalıştırıcı da sosyal medya hesabından "Hoşçakal Alanya" anlamına gelen "Arrivederci Alanya" paylaşımını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt