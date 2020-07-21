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Alanyaspor, yabancı oyuncu kuralındaki değişiklikten memnun değil

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun aldığı yeni yabancı kuralı kararının Türk futbolunu ve Süper Lig kulüplerini memnun etmediğini söyledi.

21.07.2020 20:08 | Son Güncelleme: 21.07.2020 20:14

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun aldığı yeni yabancı kuralı kararının Türk futbolunu ve Süper Lig kulüplerini memnun etmediğini söyledi.

Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Aylık Meclis Toplantısı sonrası gazetecilerin yabancı oyuncu kuralındaki değişikliklere ilişkin sorularını yanıtladı.

Yabancı oyuncu kuralına ilişkin her zaman görüş belirttiğini ifade eden Çavuşoğlu, yeni karardan memnun olmadıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Federasyonun açıkladığı yabancı kuralıyla alakalı kriterler Türk futbolunu ve özellikle Süper Lig kulüplerini memnun etmemiştir. Bu değerlendirmeye bildiğim kadarıyla tekrar bir düzenleme gelecektir, diye düşünüyorum. Tabii ki, 14 yabancı değil de 12 yabancı oyuncu olabilir. 12 yabancı futbolcu alırsan 10'unu oynatırsın, bir sonraki sene 11'e düşürür, 9 oynatırsın. Daha sonraki senede 10'a düşürür 8 oynatırsın bu şekilde olmalı. Öyle olduğu zaman kimse yedek kulübesinde ya da tribünde futbolcusunu tutmaz."

Çavuşoğlu, gelecek günlerde kulüp başkanlarının görüşüyle yabancı oyuncuda makul bir sayının açıklanacağına inandığını dile getirdi.

"Sözleşmesi biten bir futbolcunun yolu açık"

Aytemiz Alanyaspor'da sözleşmesi biten 10 futbolcunun hatırlatılması üzerine ise Çavuşoğlu, hepsinin kulüpte kalmasını istediklerini ifade etti. Oyunculardan Djalma Campos'un kulüpten tamamen ayrıldığını dile getiren Çavuşoğlu, "Mevcut oynayan ve sözleşmesi biten oyuncularımızla alakalı, oyuncuların tabii ki kulübümüzde kalmasını isteriz. Gitmek isteyenlere de teşekkür eder, isteyenleri göndeririz, onların yerine yenileri gelir. Her zaman olduğu gibi futbolun içerisinde giden veya gelenler olur." diye konuştu.

Oyuncu Nsakala'nın Beşiktaş ile anlaşıp anlaşmadığı sorusuna ise Çavuşoğlu, bu durumun gelecek günlerde belli olacağını söyledi. Nsakala'nın isterse kalıp, isterse de gidebileceğini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisine teklifimizi yapmıştık. Anlaşma noktasına kadar da gelmiştik ve istediği rakamları kendisine vermiştik ama daha sonra tabii ki geri adım attı. Şu anda maçlar devam ediyor. Neticesinde kupa maçları bitinceye kadar bizim futbolcumuz. Kupa maçı bittikten sonra kendisiyle tekrar oturup konuşuruz. Kalmak istiyorsa kalır. Sözleşmesi biten bir futbolcunun yolu açık zaten."

"Her zaman futbolda dostluğu ön planda tuttuk"

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor maçının hatırlatılması üzerine ise Çavuşoğlu, düne değil, yarınlara baktıklarını söyledi. Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Onlar da çıkar sahada oynar, biz de çıkar sahada oynarız. Netice ortada sahada olur, herkes ona saygı duyar. Yapacak bir şey yok. Çünkü futbol sahada oynanıyor. Sahanın dışındaki olaylar olmaması gereken şeyler her zaman. Her zaman futbolda dostluğu ve kardeşliği ön planda tuttuk. Bundan sonrada bizim bu tavrımız devam edecektir. Biz sadece işimize bakarız ve işimizi yaparız."

"Bakasetas ile ilgilenen takımlar da var"

Öte yandan ALTSO Meclis Toplantısı'nda meclis üyelerinin Nsakala'nın Beşiktaş'a gidip gitmeyeceği yönündeki sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Biz futbolcuyla anlaşma aşamasına geldik ama büyük takımlar kancayı takınca, büyük takımlara herkes gitmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakasetas ile de ilgilenen takımlar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Bakasetas'ın gözde futbolculardan biri olduğunu ifade etti.

Futbolun içinde de ticaret bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, "İstediğimiz rakamlar olursa tabii ki her futbolcuyu satabiliriz. 'Bakasetas gibi 2-3 oyuncumuza teklif gelir.' diye düşünüyoruz. Kupa maçını bir atlatalım, kupa maçından önce transfer konuşmak doğru değil." yorumunda bulundu.

Alanyaspor, yabancı oyuncu kuralındaki değişiklikten memnun değil

Kaynak: AA

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