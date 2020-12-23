Alanyaspor - Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kocaelispor - Uşakspor maçı hangi kanalda? Canlı İzle!
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Alanyaspor - Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kocaelispor - Uşakspor maçı hangi kanalda? Canlı İzle!

23.12.2020 09:00 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:05
Alanyaspor - Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kocaelispor - Uşakspor maçı hangi kanalda? Canlı İzle!

23 Aralık'ta oynanacak olan, Alanyaspor - Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kocaelispor - Uşakspor maçı hangi kanalda? Canlı İzle!

23 Aralık'ta oynanacak olan, Alanyaspor - Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kocaelispor - Uşakspor maçı hangi kanalda? Canlı İzle! İşte detaylar

Alanyaspor - Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Alanyaspor ve Y.Malatyaspor 23.12.2020 Çarşamba günü Spor Toto Süper Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports 1 canlı yayınlıyor.

Alanyaspor Y.Malatyaspor Hangi Tarihte?

Alanyaspor Y.Malatyaspor Futbol karşılaşması tarihi 23.12.2020

Alanyaspor Y.Malatyaspor Hangi Kanalda?

Alanyaspor - Y.Malatyaspor maçını Bein Sports 1 canlı olarak yayınlayacak

Alanyaspor Y.Malatyaspor Maçı Hangi Gün?

Alanyaspor - Y.Malatyaspor maçı Çarşamba günü oynanacak

Alanyaspor Y.Malatyaspor Saat Kaçta?

Alanyaspor - Y.Malatyaspor Maçın başlama saati 16:00

Alanyaspor Yine Kaybetti

Alanyaspor'un dış sahadaki kötü performansı son haftalarda kendini göstermeye başladı. Geçtiğimiz hafta konuk oldukları Denizlispor'a 1-0 kaybettiler. Özellikle ikinci yarıda net fırsatlar buldular ama kaleci Cenk Gönen'i geçemediklerini belirtelim. Son 3 deplasman maçından da mağlubiyet ile ayrılan Alanyaspor, buna rağmen Süper Lig'de liderliğini sürdürüyor. Bu hafta formda Yeni Malatyaspor'u konuk edecekler. Maç öncesinde Ceyhun Gülselam'ın sakatlığı devam ediyor.

Yeni Malatyaspor Dikkat Çekiyor

Yeni Malatyaspor, sezonun dikkat çeken takımlarından biri. Geçtiğimiz hafta iç sahada konuk ettikleri Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldular. Bu sezon iç sahada kaybetmeyen bir Yeni Malatyaspor var. Özellikle son haftalarda da ciddi puanlar topladıklarını belirtelim. Son deplasman maçında Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçtiler. Bu hafta lider Alanyaspor karşısında da sürpriz arayacak olan Yeni Malatyaspor'da Cueva kadro dışı. Lukoki ise sakat.

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