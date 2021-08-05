Alanyaspor ve Konyaspor, orman yangınlarında zarar görenler için hazırlık maçı yapacak
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Alanyaspor ve Konyaspor, orman yangınlarında zarar görenler için hazırlık maçı yapacak

Alanyaspor ve Konyaspor, orman yangınlarında zarar görenler için hazırlık maçı yapacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Alanyaspor ve Konyaspor, orman yangınlarında zarar görenlerin yararına hazırlık maçı yapacak.

Alanyaspor ve Konyaspor, orman yangınlarında zarar görenlerin yararına hazırlık maçı yapacak.

Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor, 8 Ağustos Pazar günü saat 20.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda seyircili oynanacak maçın geliri, yangın bölgelerinde zarar gören vatandaşlar yararına kullanılacak.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 gündür ülkenin yangınlarla mücadele ettiğini söyledi. Yangından hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, "Yangında evler, ormanlar yandı. Ülke olarak bu hepimizi çok üzdü. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alınır. Bunun için de zaten gece gündüz çalışmalar, yoğun bir şekilde devam ediyor. Ağaçlarımızın da tekrar dikilmesi için seferber olundu. Bizler de bunlara öncü olacağız. Alanyaspor olarak gerçekten ne gerekiyorsa, bundan sonraki süreçte de projelere ciddi katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Bu kapsamda Konyaspor ile hafta sonu hazırlık maçı yapacaklarını anlatan Çavuşoğlu, "Konyaspor'umuzu burada misafir edeceğiz. Orada da seyirci alacağız inşallah. Hasılatı da yangın bölgesindeki zarar gören vatandaşların yararına kullanılması için bağışlayacağız." diye konuştu.

"Aşı ve test olmayanların statlara alınmayacağını bir kez daha söylemek istiyoruz"

Maça gelirken özellikle aşı veya test olmuş olanların stada alınacağını ifade eden Çavuşoğlu, herkesin aşı olması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Aşı ve test olmayanların statlara alınmayacağını bir kez daha söylemek istiyoruz. Toplum olarak da duyarlı olmamız lazım. İnsan sağlığını da tehlikeye atmamamız lazım. Bunun için de kulüp olarak herkesin ciddi anlamda gayret göstermesini özellikle istirham ediyoruz."

Çavuşoğlu, yeni sezon hazırlıklarının sürdüğüne ve lig maratonuna iyi başlamak istediklerini vurguladı. Takımda eksiklerinin olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Onları da yarın hocamız geldiği zaman oturup konuşacağız, inşallah hep beraber çözeriz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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