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Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakla İstanbul'a geldi

AYTEMİZ Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın oynayacakları Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçları için aynı uçakla İstanbul'a geldi.

Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakla İstanbul'a geldi
12.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:45

AYTEMİZ Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın oynayacakları Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçları için aynı uçakla İstanbul'a geldi. İki kafilede bulunanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktı, sosyal mesafe kurallarına uyarak yolculuk yaptı. Takımlar ayrı otobüslerle kalacakları otellere hareket etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından, Süper Lig'in 27'nci haftasında iki Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor, İstanbul'da 3 puan arayacak. Alanyaspor, yarın saat 18.30'da deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak, Fraport TAV Antalyaspor da aynı gün saat 21.00'de Beşiktaş ile mücadele edecek. Bu tesadüf üzerine, iki kulüp yönetimi aynı uçakla İstanbul'a gelmeye karar verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında özel uçak ayarlayan iki ekip, sosyal mesafeye ve diğer tedbirlere uyarak öğleden sonra İstanbul'a hareket etti.

İstanbul Havalimanı'na 16.25'te iniş yapan Alanyaspor ve Antalyaspor kafileleri, kulüp otobüsleriyle konaklayacakları otellere gitti. Kafilede bulunanların koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske taktıkları görüldü. Ayrıca, yönetici, teknik heyet, futbolcu ve diğer kulüp personeli otobüslere binmeden önce ellerini dezenfektan ile temizledi. İki takım da birbirlerine başarılar dileyip otobüslerle otellerine geçti.

Öte yandan, iki Antalya temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında 18 Haziran Perşembe günü karşılaşacak.

Kaynak: DHA

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