Alanyaspor ürünleri ortaokul öğrencilerine dağıtıldı

30.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:13

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bir hayırsever tarafından alınan 130 adet lisanslı eşofmanı ilk ve ortaokul öğrencilerine dağıttı.



Alanyaspor Kulübünün, çocukları mutlu etmek, Alanyaspor sevgisini aşılamak ve lisanslı ürün kullanımına dikkat çekmek amacıyla 'Bir forma yeter' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında bir hayırsever tarafından mağazadan satın alınan 130 adet eşofman, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından Mahmutseydi ilk ve ortaokulunda öğrencilere dağıtıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in de katıldığı etkinlikte öğrencilere eşofmanlarını dağıtan Çavuşoğlu, daha sonra okul müdürü Süleyman Dervişoğlu, öğretmen ve öğrencilerle birlikte okul önünde fotoğraf çektirdi. Kampanya kapsamında Alanyaspor Store'da lisanslı ürünler, ihtiyacı olan çocuklara hediye edilmek üzere satışa sunulmaya devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA