Alanyaspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un 2021-2022 sezonu kamp programı belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un 2021-2022 sezonu kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'da 6-19 Temmuz'da gerçekleştireceği birinci etap kampında, 13 Temmuz'da Ukrayna'nın Zorya takımıyla karşılaşacak.

Alanyaspor, 17 Temmuz'da oynayacağı ikinci hazırlık maçının ardından 19 Temmuz'da ilk etap kampını tamamlayacak.

Akdeniz ekibi, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 22 Temmuz-3 Ağustos'ta Düzce'deki Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek.

Alanyaspor, burada 25 Temmuz'da Adana Demirspor, 28 Temmuz'da Hatayspor, 31 Temmuz'da Fatih Karagümrük ve 3 Ağustos'ta Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yaparak kamp çalışmalarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt