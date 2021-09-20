Alanyaspor'un yabancı taraftarları yetkililere seslendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, koronavirüs önlemleri kapsamında stat girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'u statta destekleyemediklerini belirterek, yetkililere seslendi.

Aytemiz Alanyaspor ligde 5'inci haftayı geride bıraktı. Son olarak deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelen Alanyaspor rakip sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Alanyaspor, ardı ardına aldığı galibiyetlerle taraftarlarının yüzünü güldürse de takımın yabancı taraftarları stada girememekten dertli. İkametgahı Türkiye'de olmayan ve pasaport kullanan yerleşik yabancılar, aşılanmış olsalar dahi PCR testi olmadan stada giremiyor. Yabancı taraftarlar konuya ilişkin çözüm üretilmesini bekliyor.

Öztürk, açıklamasının devamında yabancılardan istenen PCR testlerinin de maddi külfet oluşturduğuna vurgu yaptı ve "Tamam, bu insanlar Avrupalı, belki 250 TL onlar için yüksek bir meblağ gibi görünmeyebilir ama nihayetinde ciddi bir rakam" dedi.