Alanyaspor'un stadında İstiklal Marşı çalındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı kapsamında Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı Aytemiz Alanyaspor'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.
19.05.2020 22:45 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı kapsamında Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı Aytemiz Alanyaspor'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Alanya'da saatler 19.19'u gösterdiğinde Bahçeşehir Okulları Stadı'nda ışıklar yandı ve stad hoparlöründen İstiklal marşı çaldı.
Aytemiz Alanyaspor da bu anı sosyal medya hesabından, "İstiklal Marşımız Bahçeşehir Okulları Stadyumu'muzda yankılandı" mesajıyla paylaştı.
Kaynak: AA