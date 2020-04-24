HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Alanyaspor'un stadında, İstiklal Marşı 23 Nisan için çaldı - Spor
Aytemiz Alanyaspor, 23 Nisan, Spor, Haber

Alanyaspor'un stadında, İstiklal Marşı 23 Nisan için çaldı

Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstiklal Marşı çaldı.

24.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:42
Alanyaspor'un stadında, İstiklal Marşı 23 Nisan için çaldı
Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstiklal Marşı çaldı. Tüm yurtta saat 21.00'de vatandaşlar balkonlara çıkarken aynı saatte statta da İstiklal Marşı yankılandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları evlerde yapıldı. Çocuklar evlerinin balkonlarını Türk bayrakları ve balonlarla süsleyerek bayramı kutladı. Tüm vatandaşların destek olduğu kutlamaya, Cumhurbaşkanlığı'ndan yayımlanan genelgeyle saat 21.00'de balkonlarda İstiklal Marşı etkinliği de eklendi. Tüm yurtta aynı saatte herkes balkonlarında saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okurken, Süper Lig kulüplerinden Aytemiz Alanyaspor da etkinliğe destek oldu. Alanyaspor'un maçlarını oynadığı Oba'da bulunan Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndan İstiklal Marşı yankılanmaya başladı. Kulüp saat 21.00'deki etkinliğe destek olarak bu kez maç öncesi değil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstiklal Marşı'nı çaldı.


- Antalya

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Spor
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
G.Saraylı yıldızın acı günü! Babaannesi, koronadan hayatını kaybetti Spor
G.Saraylı yıldızın acı günü! Babaannesi, koronadan hayatını kaybetti
Liverpool, Alman golcünün peşinde! Değeri 52 milyon pound Spor
Liverpool, Alman golcünün peşinde! Değeri 52 milyon pound
Ercüment Ovalı'nın bulduğu aşının isminde Trabzonspor detayı Spor
Ercüment Ovalı'nın bulduğu aşının isminde Trabzonspor detayı
Koronavirüse yakalanan genç futbolcu, yoğun bakıma alındı Spor
Koronavirüse yakalanan genç futbolcu, yoğun bakıma alındı
Mert Hakan ve Emre'yle anlaşan G.Saray, 3. Sivaslıyı da istiyor Spor
Mert Hakan ve Emre'yle anlaşan G.Saray, 3. Sivaslıyı da istiyor
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Deniz Seki Aslı Enver Murat Dalkılıç
Spor Falcao Ali Koç Podolski Sergen Yalçın Ivan Obradovic
Daha Fazla Çocuk Wuhan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Alanyaspor'un stadında, İstiklal Marşı 23 Nisan için çaldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 12:18:30. #1.15#
title