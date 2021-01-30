Alanyaspor'un Kayserispor maçı bir gün sonraya alındı
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Alanyaspor'un Kayserispor maçı bir gün sonraya alındı

30.01.2021 18:34 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:38
Alanyaspor'un Kayserispor maçı bir gün sonraya alındı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yoğun yağmur yağışı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçı yarına ertelenen Aytemiz Alanyaspor'un, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile 2 Şubat Salı günü oynayacağı karşılaşmanın 3 Şubat Çarşamba gününe alındığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yoğun yağmur yağışı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçı yarına ertelenen Aytemiz Alanyaspor'un, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile 2 Şubat Salı günü oynayacağı karşılaşmanın 3 Şubat Çarşamba gününe alındığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'in 22'nci haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda bugün saat 16.00'da başlayan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. Alanya'da yaşanan yoğun yağış sonrasında saha zemininin elverişsiz hale gelmesi nedeniyle hakem Zorbay Küçük tarafından 19. dakikada ertelenen karşılaşma, 31 Ocak Pazar günü aynı saatte kaldığı yerden oynanacak.

Bu müsabakanın yarına ertelenmesi nedeniyle daha önce açıklanan program gereği 2 Şubat Salı günü saat 16.00'da oynanması planlanan Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor 23. hafta maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'ya alındı."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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