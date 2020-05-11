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Alanyaspor'un genç futbolcusunun forma hırsı

Alanyaspor'un genç futbolcusunun forma hırsı
11.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:10

Aytemiz Alanyaspor'un devre arasında 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'dan transfer ettiği genç futbolcu Emircan Altıntaş, Süper Lig'in yeniden başlaması için sabırsızlanıyor.

Aytemiz Alanyaspor'un devre arasında 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'dan transfer ettiği genç futbolcu Emircan Altıntaş, Süper Lig'in yeniden başlaması için sabırsızlanıyor.

İlk kez Süper Lig heyecanını Aytemiz Alanyaspor forması ile yaşayan Emircan, henüz fazla forma şansı bulamasa da antrenmanlarda hırslı görüntüsü ile dikkat çekti. 3 Süper Lig maçında toplamda 71 dakika turuncu-yeşilli formayı terleten 24 yaşındaki genç orta saha, korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını evde bireysel olarak sürdürürken, 4 Mayıs itibariyle de takım arkadaşlarıyla kulüp tesislerinde hazırlıklara başladı. Kulüpteki idmanlarda oldukça tempolu çalışmalarıyla dikkatleri üzerine toplayan Emircan, Süper Lig'in kalan 8 maçında kadroda yer alabilmek adına Teknik Direktör Erol Bulut'un gözüne girmek için çaba harcıyor.

16 maçta 11 gol attı

Emircan, sezonun ilk yarısında Ümraniyespor forması ile 16 maçta attığı 11 golle de çarpıcı bir performans sergilemişti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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