HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Alanyaspor'un en istikrarlısı Marafona

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 5. sırada bitiren Aytemiz Alanyaspor'da en istikrarlı futbolcu Jose Marafona olurken, Papiss Cisse attığı gollerle, Fabrice N'Sakala ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.

Alanyaspor'un en istikrarlısı Marafona
06.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:34

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 5. sırada bitiren Aytemiz Alanyaspor'da en istikrarlı futbolcu Jose Marafona olurken, Papiss Cisse attığı gollerle, Fabrice N'Sakala ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.

Turuncu-yeşilli takımda tamamlanan sezonda 25 oyuncu süre şansı buldu. Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi ise Portekizli file bekçisi Marafona aldı. Sezon boyunca bir maç eksikle 33 karşılaşmaya çıkan Marafona, 2 bin 970 dakika sahada kaldı.

Süper Lig'de sezonda en çok süre alan 15 futbolcu arasında da 6. sırada yer alan Marafona'yı, forvet oyuncusu Anastasios Bakasetas takip etti. Yunan futbolcu, Alanyaspor formasıyla 34 karşılaşmada 2 bin 834 dakika forma giydi.

Senegalli golcü Papiss Cisse ise 32 karşılaşmada 2 bin 738 dakika süre bulurken, Efecan Karaca 33 maçta 2 bin 578 dakika oynadı.

Cisse en golcüsü

Aytemiz Alanyaspor'da Cisse, sezonun en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.

Alanyaspor formasıyla rakip fileleri 22 kez havalandırmayı başaran Cisse, gol krallığında da ikinci sırada yer aldı.

Turuncu-yeşillilerde, Bakasetas ise attığı 10 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Junior Fernandes de sezonu 9 golle tamamladı.

N'Sakala takımının "en hırçını"

Turuncu-yeşillilerde, sezon boyunca toplam 69 sarı ve 3 kırmızı kart görülürken, sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak Fabrice N'Sakala dikkati çekti.

N'Sakala, 29 maçta 5 sarı ve 2 kez kırmızı kart gördü.

Ceyhun Gülselam 2019-2020 sezonunda 12 defa sarı kartla cezalandırıldı.

Futbolcuların performansı

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Aytemiz Alanyaspor futbolcuları ve performansları şöyle:

Futbolcu Maç Dakika Gol Kırmızı kart Sarı kart
Jose Marafona 33 2970 0 0 1
Anastasios Bakasetas 34 283410 0 4
Papiss Cisse 32 273822 0 5
Efecan Karaca 33 2578 2 0 3
Fabrice N'Sakala 29 2572 0 2 5
Steven Caulker 29 2530 1 0 3
Ceyhun Gülselam 31 2132 3 012
Manolis Siopis 27 2130 0 0 6
Welinton 23 2037 2 0 9
Junior Fernandes 301869 9 1 2
Georgios Tzavellas 181490 1 0 3
Salih Uçan 261298 1 0 3
Onur Bulut 231234 3 0 2
Juanfran Moreno 131070 0 0 2
Djalma Campos 221039 4 0 1
Baiano 11 889 0 0 4
Yacine Bammou 18 622 2 0 1
Musa Çağıran 17 506 0 0 0
Kaan Kanak 5 450 0 0 2
Emircan Altıntaş 8 227 0 0 1
Mustafa Pektemek 12 204 1 0 0
Cenk Gönen 1 90 0 0 0
Lokman Gör 1 90 0 0 0
Umut Güneş 3 10 0 0 0
Tayfur Güngör 1 4 0 0 0

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Magazin
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? Politika
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı 3. Sayfa
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Güncel
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Ekonomi
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağında noktayı koydu: Gündemimizde yok
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağında noktayı koydu: Gündemimizde yok
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
ABD'li sağlık yetkililerinden uyarı: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'li sağlık yetkililerinden uyarı: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor
Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Altın 472 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 472 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bülent Bostanoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gupse Özay Demet Akalın Orhan Gencebay Ufuk Bayraktar
Spor Ali Koç Jose Sosa Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Alanyaspor'un en istikrarlısı Marafona - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 12:17:47. #1.14#
title