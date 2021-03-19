Alanyaspor'un antrenörü gidişini sosyal medyadan duyurdu
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Alanyaspor'un antrenörü gidişini sosyal medyadan duyurdu

19.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:28
Alanyaspor'un antrenörü gidişini sosyal medyadan duyurdu

Aytemiz Alanyaspor'un Fatih Karagümrük ile adı anılan yardımcı antrenörü Francesco Farioli sosyal medya hesabı üzerinden turuncu-yeşilli takıma veda etti.

Aytemiz Alanyaspor'un Fatih Karagümrük ile adı anılan yardımcı antrenörü Francesco Farioli sosyal medya hesabı üzerinden turuncu-yeşilli takıma veda etti.

Ağustos 2020'de Çağdaş Atan ile birlikte Aytemiz Alanyaspor'un teknik ekibine gelen 31 yaşındaki İtalyan antrenör Francisco Farioli'nin adı bir süredir Fatih Karagümrük ile anılıyor. Şenol Can'dan boşalan koltuğa Farioli'nin geçmesi beklenirken, İtalyan antrenör bugün sosyal medya hesabı üzerinden Alanyaspor'a veda etti. Alanyasporlu futbolcular ve Çağdaş Atan ile olan fotoğraflarını paylaşan Farioli, "Teşekkürler Alanyaspor" notunu düştü.

Başkan Çavuşoğlu da doğruladı

Aytemiz Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu da bu transferi doğrularken, "Bilgili, gelecek vadeden, çok çalışkan, idman bilgisi de çok yüksek tempoda olan bir kardeşimiz. Evet, Karagümrük'ten bir teklif geldi. Karagümrük'ün başkanı Süleyman abi beni aradı, teklifte bulundular. Biz de teknik ekibimiz ve Francesco ile görüştük, hocamızın önünü açmak için kabul ettik. Yolu açık olsun" dedi. - ANTALYA

Alanyaspor'un antrenörü gidişini sosyal medyadan duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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