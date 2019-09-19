19.09.2019 18:51

Alanyaspor: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA