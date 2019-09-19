Alanyaspor: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in de maç...

Alanyaspor: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır.

19.09.2019 18:51
Alanyaspor:

Alanyaspor: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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