Alanyaspor: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in de maç...
Alanyaspor: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır.
19.09.2019 18:51
Alanyaspor: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır." - İSTANBUL
Kaynak: İHA