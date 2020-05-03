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Alanyaspor transferde 12'den vuruyor

Alanyaspor transferde 12'den vuruyor
03.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:10

AYTEMİZ Alanyaspor transferde, son yıllarda başarılı ve doğru tercihler yaptı.

AYTEMİZ Alanyaspor transferde, son yıllarda başarılı ve doğru tercihler yaptı. Eski takımında forma şansı bulamayan, oynadığı diğer takımlarda yeterince başarılı olamayan futbolcular son dönemde Alanyaspor'da yıldızını yeniden parlattı. Birçok önemli isim Alanyaspor forması altında kariyerlerinde yeniden sıçrama yaşadı.

Süper Lig'de 4'üncü sezonunu geçiren Aytemiz Alanyaspor, özellikle son 2 yıldır transfer dönemlerinde takıma kattığı isimlerle başarısını ortaya koydu. Nokta atışı yapan Akdeniz temsilcisinin transferleri son dönemde sürekli büyük takımların radarına girdi. Alanyaspor'un transferlerinin en çok öne çıkan özelliği takıma geldiklerinde hemen kendilerini bulmaları oldu. Performansı düşmüş, transferde gözden düşenler, kariyeri düşüşe geçenler Alanyaspor'a geldiklerinde tekrar yükselişe geçmeleriyle dikkati çekti. Buna en bariz örnek, Fenerbahçe'de kadro dışı dahi kalan Ozan Tufan oldu. Ozan Tufan, Alanyaspor'a geçen sezon devre arasında geldi. Buradaki performansı sonrası Fenerbahçe'ye döndüğünde Ozan Tufan hem formasına kavuştu hem de kaptanlığa kadar yükseldi. Ozan Tufan'ın durumuna Vagner Love ve Emre Akbaba gibi isimler de eklenebilirken, bu oyuncular daha sonra Beşiktaş ve Galatasaray gibi büyük takımlara gitti. Halen takımda forma giyen Papiss Cisse, Steven Caulker, Fabrice N'Sakala, Welinton de Souza, Salih Uçan, Efecan Karaca, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos ve Junior Fernandes gibi isimler de kariyerlerinde yeniden sıçrama yaşıyor. Son dönemde büyük takımlardan teklifler alan futbolcuların ise henüz kariyer planlarında ne şekilde hareket edeceği bilinmiyor. Koronavirüs sonrası liglerin tamamlanması ihtimali sonrası hepsinin netlik kazanması bekleniyor.

YENİ KEŞFEDİLEN YILDIZLAR

Tekrar kendini bulan yıldızların yanı sıra bir de keşfedilmemiş yetenekleri ortaya çıkaran Alanyaspor, bu konuda da başarılı adımlar atıyor. Örneğin kulüp yönetimi, Yunanistan takımları dışında ilk kez yurt dışında bir takımda oynayan ve oldukça başarılı bir performans sergileyen ön libero 25 yaşındaki Manolis Siopis ve 10 numara 26 yaşındaki Tasos Bakasetas gibi iki yeteneği Alanyaspor'a kazandırdı. Her iki futbolcu da kendi bölgelerinde Süper Lig'in en iyileri arasında yer alırken, futbol otoritelerinin de dikkatini çekti. Bunun yanı sıra Juanfran gibi yetenekli futbolcuları kadrosuna katan Alanyaspor'un özellikle bu sezon yaptığı transferlerde kendi ülkeleri dışında oynamamış futbolcuları kadrosuna katması da dikkat çekti. Siopis ve Bakasetas dışında Fransız asıllı Faslı oyuncu Yacine Bammou (sadece Fransa'da), Alman asıllı Türk oyuncu Onur Bulut (sadece Almanya'da), Portekizli file bekçisi Jose Marafona ve genç yetenek Alman asıllı Türk oyuncu Umut Güneş bu sezon Alanyaspor'un kadrosuna kattığı ve sadece kendi ülkelerinde forma giymiş futbolcular oldu. 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun bitimine 8 hafta kalırken, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin haziran ayının ikinci haftasında tekrar başlaması beklenirken, yaz transfer dönemi de açılacak. Bu sezon Alanyaspor'un 10 futbolcusunun sözleşmesi biterken, kimlerin takımda kalacağı kimlerin gideceği ve yerlerine kimlerin geleceği taraftarlar arasında şimdiden merak konusu.

Kaynak: DHA

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