Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: "Yediğimiz iki talihsiz golle mağlup olduk"
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Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: "Yediğimiz iki talihsiz golle mağlup olduk"

05.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:03

- Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: "Yediğimiz iki talihsiz golle mağlup olduk" Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, "Oyunun gidişatında devamlılık üretemeyince yediğimiz iki tane talihsiz golle mağlup olduk" dedi.

- Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: "Yediğimiz iki talihsiz golle mağlup olduk"

ANKARA - Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, "Oyunun gidişatında devamlılık üretemeyince yediğimiz iki tane talihsiz golle mağlup olduk" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Öncelikle rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Sonuçta da iyi başladık. İlk 15 dakikada özellikle yaptığımız baskı ile şut oyununda sonuca ulaşamadık. İstediğimizi yapmaya çalıştık. Sonuçta da tabi oyunun gidişatında, pozisyonda da devamlılık üretemeyince yediğimiz iki tane talihsiz golle mağlup olduk. Bu yolumuzdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Daha çok çalışarak, daha çok hırslanarak devam edeceğiz. Sonuçta özellikle son saniyeye kadar kazanma duygusunu yaşayan oyuncularımızı kutluyoruz. Beraberliği de yakalayabilirdik. Onu da kaçırdık ama kazanma arzusu bize ileriki maçlar için ışık verdi. Alanyaspor yoluna daha çok isteyerek, arzu ederek devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: 'Yediğimiz iki talihsiz golle mağlup olduk'
Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: 'Yediğimiz iki talihsiz golle mağlup olduk'
Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: 'Yediğimiz iki talihsiz golle mağlup olduk'
Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: 'Yediğimiz iki talihsiz golle mağlup olduk'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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