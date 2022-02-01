Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli'den Galatasaray maçı açıklaması Açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray karşılaşmasının zorlu geçeceğini söyleyerek, "Bizler geçmişi unutup iyi bir performans sergilemeye çalışacağız." dedi.

Teknik direktör Farioli, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları cevapladı.

Farioli, burada 4 maçlık periyodun geride kaldığını ve geçmişe bağlı kalmak istemediklerini söyledi.

"İki takım da sıfırdan başlayacak diyebiliriz." ifadesini kullanan Farioli, mevcut aranın iki takımın da bazı şeyleri yeniden şekillendirmesine yardımcı olduğunu, şu anda iki takımın da aynı seviyede olduğunu kaydetti.

Pazar günü zorlu bir müsabakanın kendilerini beklediğini dile getiren Farioli, "Hem onlar için hem bizim için zor bir mücadele olacak. Bizler geçmişi unutup iyi bir performans sergilemeye çalışacağız. Geçmişe bağlı kalmıyoruz. Net bir mesaj vereceğiz. Önümüzdeki maçlarda, o geçtiğimiz dört maçlık performansı göstermeye çalışacağız." diye konuştu.

"İkisi bizler için kritik oyuncular"

Chidozie Awaziem ve Famara Diedhiou'nun Afrika Uluslar Kupası'na katılımının takımı nasıl etkilediğine yönelik soruya karşılık Farioli, "Awaziem bugün takımla birlikte ilk antrenmanına katılıyor. İyi bir futbolcu. Sahaya döndüğü zaman bize çok katkı sağlayacak. Famara da şu anda iyi gidiyor, milli takımda. Finale kalabilecek potansiyelleri var. İkisi bizler için kritik oyuncular. Umarım Famara da bir an önce gelir ve takıma takı sağlamaya başlar." ifadelerini kullandı.

Devam eden ara transfer döneminde eksik bölgelere transfer talebinin olup olmadığına yönelik soruya Farioli, sahada ne tarz bir futbol oynatmak istediğinin gayet iyi bilindiğini ifade etti.

"Benim için şu anda en iyi transfer, sahip olduğumuz oyuncuların kaybedilmemesi." diyen Farioli, oyun anlamında belli bir noktada olduklarını, şu anda mevcut oyuncuların sahada oynamak istediği oyunu çok iyi bildiğini ve her şeyden önce elindeki mevcut oyuncuların kaybedilmemesinin en önemli transfer olduğunu vurguladı.

Efecan Karaca'nın adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili soru üzerine Farioli, şunları dile getirdi:

"Transfer talebi olan tek oyuncu o değil. Dediğim gibi herhangi bir oyuncumu kaybetmek istemem. Oyuncularımızın isminin transferde anılması bizi mutlu eder. Sadece bu ismi geçen arkadaşlar değil, bütün oyuncularımız bizler için değerli oyuncular. Transfer dönemi bir domino etkisidir. Parçaların değişimine benzer. Bazen bir oyuncuyu gönderirsiniz. O parçayı başka bir oyuncuyla tamamlarsınız ama bazen parçaların uyumu da çok sağlıklı olmaz."

Öte yandan turuncu-yeşilli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

İlk 15 dakikası basına açılan idman, yaklaşık 2 saat sürdü.