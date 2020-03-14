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Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep, Güncel

Alanyaspor tek golle kazandı

Süper Lig'in 26. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile karşılaştı.

14.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:05
Alanyaspor tek golle kazandı

Süper Lig'in 26. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 1-0'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

4. dakikada gelişen Gaziantep atağında Morais'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut direkten döndü, ardından Kayode'ye çarpan top üstten dışarı çıktı.

17. dakikada gelişen Gaziantep atağında Güray'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Kayode kafa vurmak için yükseldi ancak top üstten dışarı çıktı.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas topu ceza sahasındaki Cisse'ye aktardı. Bu futbolcu topu ağlarla buluşturdu ancak VAR'da, pozisyonda ofsayt olmadığı ama öncesinde pası veren Bakasetas'ın topu eliyle kontrol ettiği tespit edildi ve maçın hakemi Karaoğlan tarafından gol geçersiz sayıldı.

41. dakikada Alanyaspor'da Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa Cisse kafayı vurdu, kaleci Günay'dan seken topu Caulker yine kafayla tamamladı ve ağlarla buluşturdu. 1-0

55. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Güray'ın ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı çıktı.

57. dakikada Morais'in sol kanattan yaptığı ortasını uzak direkte Kayode kafasıyla içeri indirdi ama Alanyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

86. dakikada gelişen Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Muhammet'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

90. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Emircan'ın vuruşu direk dibinden dışarı çıktı.

90+2. dakikada Gaziantep FK'de Morais'in sol kanattan yaptığı ortasını savunmasına yardım eden Cisse kafasıyla uzaklaştırdı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan x, Mehmet Kısal x, Bahtiyar Birinci x

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Onur Bulut xx (Emircan Altıntaş dk. 53 x), Fabrice N'Sakala xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Steven Caulker xxx, Junior Fernandes xxx (Djalma Campos dk. 72 x), Anastasios Bakasetas xxx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xxx, Salih Uçan xx (Yacine Bammou dk. 90+2 ?) Papiss Cisse xxx

Yedekler Cenk Gönen, Juanfran, Kaan Kanak, Welinton Silva, Musa Çağıran, Umut Güneş, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Kana Biyik xx, Papy Djilobodji xxx, Alin Tosca xx, Oğuz Ceylan xx, Junior Morais xxx, Jefferson Nogueira xx, Alexandru Maxim xx ( Patrick Twumasi dk. 76 x) Güray Vural xx (Souleymane Diarra dk. 67 ?), Kenan Özer xx (Muhammet Demir dk. 67 x), Olarenwaju Kayode xx,

Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Pawel Olkowski, Furkan Soyalp, Raman Chibsah, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Caulker (dk. 41) (A. Alanyaspor),

Sarı kartlar: Oğuz Ceylan, Junior Morais, Djilobodji (Gaziantep FK)

(Erdal Anak/İHA)

Kaynak: İHA

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