Alanyaspor, takımdan ayrılan futbolcuları için teşekkür mesajı yayımladı Aytemiz Alanyaspor, takımdan ayrılan 10 futbolcusu için teşekkür mesajı yayımladı.

Aytemiz Alanyaspor, takımdan ayrılan 10 futbolcusu için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpten yayımlanan mesajda, sözleşmeleri sona eren Fabrice N'Sakala, Junior Fernandes, Djalma Campos, Yacine Bammou, Kaan Kanak, Eray Birniçan, Cenk Gönen, Wanderson Baiano, Welinton de Souza ve Lokman Gör'e takıma bugüne kadar olan katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Mesajda, futbolculara bundan sonraki futbol yaşamlarında üstün başarılar dilendi.

Kaynak: AA