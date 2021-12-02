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Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 15. haftada 4 Aralık Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 15. haftada 4 Aralık Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 4 eleme turunda dün Osmaniyespor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma, pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

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AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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