Alanyaspor-Sivasspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, bu maçı geride bırakıp ilk yarıda kalan 4 mücadele için maksimum galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Korkmaz, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların sağlık sıkıntılarından dolayı sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

"Mağlup olduğumuz için üzgünüz." ifadesini kullanan Korkmaz, şunları kaydetti:

"10-12 gündür yaşadığımız zor bir süreç var. 26-27 kişiyiz, oyuncuların 20-22'si hastaneye uğrayıp gitti. ya kupa maçı öncesi ya kupa maçı sonrası. Bugün de aynı şey oldu. Sağlık yönünden bayağı oyuncular problem yaşadı. Hala hasta oyuncular var. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yüksek performans vermek çok zordu. Tabii ki bu maçı geride bırakacağız. Önümüzde 4 maç kaldı, maksimum galibiyet alacağız."

Çalımbay: "Güzel galibiyet aldık"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da geçen hafta 4-0'lık Atakaş Hatayspor galibiyetinin daha anlam kazanması adına Alanyaspor maçının kendi açılarından önemli olduğunu vurguladı.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu savunan Çalımbay, "İyi pozisyonlar yakaladık. Güzel galibiyet aldık. Takımımızın iyi oynayarak, iyi mücadele ederek kazandığı için mutluyuz. Genç arkadaşımız Atakan'ın golüyle maçı kazanmamız da ayrı bir mutluluk. Önümüzdeki 4 maça daha iyi hazırlanıp, ilk yarıyı iyi şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.