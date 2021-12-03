Alanyaspor Sivasspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanyaspor Sivasspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Alanyaspor Sivasspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak A Alanyaspor-DG Sivasspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak A Alanyaspor-DG Sivasspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Alanyaspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Alanyaspor ile Sivasspor karşılaşmasında Ankara bölgesinden Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. - SİVAS

PFDK'den Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye ceza! Deneyimli futbolcu derbiye yetişecek

PFDK'den Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye ceza! Deneyimli futbolcu derbiye yetişecek

 5'te 5 yapamazsa yolcu! İşte Fenerbahçe'de Vitor Pereira yerine düşünülen 4 aday

5'te 5 yapamazsa yolcu! İşte Fenerbahçe'de Vitor Pereira yerine düşünülen 4 aday

 Galatasaray ilk kez tarih verdi! Sacha Boey haftalar sonra İstanbul'a dönüyor

Galatasaray ilk kez tarih verdi! Sacha Boey haftalar sonra İstanbul'a dönüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title