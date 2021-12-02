Alanyaspor - Sivasspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak A Alanyaspor - DG Sivasspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Alanyaspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Alanyaspor ile Sivasspor karşılaşmasında Ankara bölgesinden Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

(İHA)

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