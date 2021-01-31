Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Alanyaspor Sivasspor maçı neden ertelendi?

Süper Lig heyecanı tam gaz devam ediyor. Süper Lig'in 22. haftasında bugün karşı karşıya gelen takımlar Alanyaspor ile Sivasspor oluyor. Peki, Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Alanyaspor Sivasspor maçı neden ertelendi?

Ertelenen Alanyaspor Sivasspor maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Dün hava muhalefeti dolayısıyla ertelenen Alanyaspor Sivasspor maçı bugün kaldığı yerden devam edecek. Alanyaspor'un 1-0 öne geçtiği mücadeleyi hava şartlarının elverişsiz oluşu nedeniyle erteleme kararı alan TFF, maçı bugün kaldığı yerden devam ettirecek. Peki, Alanyaspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Alanyaspor Sivasspor maçı neden ertelendi?

ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in erteleme maçında Alanyaspor, Sivasspor'u konuk edecek. 31 Ocak Pazar günü saat 16.00'daoynanacak mücadele, Bein Sports HD 4 kanalından canlı izlenebilecek.

ALANYASPOR SİVASSPOR NEDEN ERTELENDİ?

Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen maç hakkında TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Ligin 22nci haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumunda bugün saat 16.00da başlayan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

Alanyada yaşanan yoğun yağış sonrasında saha zemininin elverişsiz hale gelmesi nedeniyle hakem Zorbay Küçük tarafından 19. dakikada ertelenen karşılaşma, 31 Ocak Pazar günü aynı saatte kaldığı yerden oynanacak.

Bu müsabakanın yarına ertelenmesi nedeniyle daha önce açıklanan program gereği 2 Şubat Salı günü saat 16.00da oynanması planlanan Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor 23. hafta maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'ya alındı."