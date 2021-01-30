Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Alanyaspor - Sivasspor maçı muhtemel 11'ler!
Alanyaspor ile Sivasspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu, Alanya'da oynanacak. Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Alanyaspor - Sivasspor maçı muhtemel 11'ler!
Merakla beklenen, Alanya'da oynanacak Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Alanyaspor - Sivasspor maçı muhtemel 11'ler!
ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Alanyaspor ile Sivasspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.
ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Alanyaspor-Sivasspor Maçı 30 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Alanyaspor-Sivasspor Maçı 16:00'de başlayacak.
ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Siopis, Efecan, Salih, Berkan, Davidson, Babacar
Sivasspor: Samassa, Ziya Erdal, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare