Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Alanyaspor - Sivasspor maçı muhtemel 11'ler!
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Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Alanyaspor - Sivasspor maçı muhtemel 11'ler!

30.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:53
Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Alanyaspor - Sivasspor maçı muhtemel 11'ler!

Alanyaspor ile Sivasspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu, Alanya'da oynanacak. Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Alanyaspor - Sivasspor maçı muhtemel 11'ler!

Merakla beklenen, Alanya'da oynanacak Alanyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Alanyaspor - Sivasspor maçı muhtemel 11'ler!

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Alanyaspor ile Sivasspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor-Sivasspor Maçı 30 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Alanyaspor-Sivasspor Maçı 16:00'de başlayacak.

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Siopis, Efecan, Salih, Berkan, Davidson, Babacar

Sivasspor: Samassa, Ziya Erdal, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare

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