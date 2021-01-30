Alanyaspor - Sivasspor maçı ertelendi mi? Alanyaspor - Sivasspor maçı neden ertelendi? Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zamana ertelendi?
Alanyaspor-Sivasspor Maçı 30 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Alanyaspor-Sivasspor Maçı 16:00'de başlayacak maç ertelendi mi? Alanyaspor - Sivasspor maçı neden ertelendi? Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zamana ertelendi?
Alanyaspor - Sivasspor maçı ertelendi mi? Alanyaspor - Sivasspor maçı neden ertelendi? Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zamana ertelendi? Detaylar haberimizde.
ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, bugün saat 16.00'da başlayan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendiği belirtildi.
ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?
Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Alanyaspor - Sivasspor maçı, yoğun yağmur yağışı sebebiyle yarıda kaldı ve ertelendi. Mücadele yarın aynı saatte kaldığı yerden devam edecek. Mücadele 19. dakikada durduruldu.