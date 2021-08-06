Alanyaspor, sezona yeni oyun sistemiyle giriyor
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Alanyaspor, sezona yeni oyun sistemiyle giriyor

Alanyaspor, sezona yeni oyun sistemiyle giriyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımın sezona yeni bir sistemle gireceğini söyledi.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımın sezona yeni bir sistemle gireceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın sistem üzerinde çalıştığını anlatan Çavuşoğlu, "Bu sene hocamız yeni bir oyun sistemiyle başladı. Onun üzerinde çalışıyoruz. Hazırlık maçlarında da oynattığı futbol öyleydi." dedi.

Yeni sisteme futbolcuların da alışacağını belirten Çavuşoğlu, "Atan ile yeni sistem hakkında konuşma yapmadık. Neticede futbol takımını teknik direktörler çalıştırır. Sahaya da futbolcuları onlar sürer." diye konuştu.

Takımda bazı mevkilerde eksikler olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, transfer çalışmalarını yürüttüklerini, anlaştıkları futbolcuların olduğunu kaydetti.

Kulüplerinden izin çıkmayınca bazı transferlerin gerçekleştirilemediği bilgisini veren Çavuşoğlu, "Alternatiflerimiz var. Hocamız ve transfer komitemiz ile olasılıkları değerlendireceğiz ve inşallah eksik bölgelerimizi gerekli transferleri gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Forvet arkası oynayabilecek bir orta saha futbolcusu almak istediklerini belirten Çavuşoğlu, forvet transferi de yapabileceklerini kaydetti.

"Davidson ile alakalı bize resmi bir teklif yok"

Davidson'ın isminin Fenerbahçe ile anılmasına yönelik değerlendirmede de bulunan Çavuşoğlu, "Davidson'a transfer teklifi olsaydı zaten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç beni arardı. Fenerbahçe'den Davidson ile akalı resmi bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bir süre önce kalp spazmı geçiren Babacar'ın tedavisinin sürdüğünü birkaç gün içinde durumun netleşeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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