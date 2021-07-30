Alanyaspor sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde 2. etap kampını gerçekleştiren Alanyaspor, günü teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çift antrenmanla tamamladı.

İzinli futbolcuların katılmadığı akşam antrenmanında oyuncular, koşu ve ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer